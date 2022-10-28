Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.
В составе «Эдмонтона» второй хет-трик в сезоне удалось оформить 25-летнему звёздному канадскому форварду Коннору Макдэвиду, а автором ещё трёх заброшенных шайб стали Зак Хайман, Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль. У «Чикаго» отличились Андреас Атанасиу, Рис Джонсон, Джонатан Тэйвз, Макс Доми и Патрик Кейн.
Примечательно, что победный гол Драйзайтля случился лишь за 38 секунд до окончания основного времени матча.
Отметим, что помимо трёх заброшенных шайб на счету Макдэвида и результативный пас. Таким образом, в восьми матчах текущего сезона на его счету уже 15 (8+7) очков при показателе полезности «+2».
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