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Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Чикаго»

Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.

В составе «Эдмонтона» второй хет-трик в сезоне удалось оформить 25-летнему звёздному канадскому форварду Коннору Макдэвиду, а автором ещё трёх заброшенных шайб стали Зак Хайман, Райан Ньюджент-Хопкинс и Леон Драйзайтль. У «Чикаго» отличились Андреас Атанасиу, Рис Джонсон, Джонатан Тэйвз, Макс Доми и Патрик Кейн.

Примечательно, что победный гол Драйзайтля случился лишь за 38 секунд до окончания основного времени матча.

Отметим, что помимо трёх заброшенных шайб на счету Макдэвида и результативный пас. Таким образом, в восьми матчах текущего сезона на его счету уже 15 (8+7) очков при показателе полезности «+2».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2022, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Макдэвид, Кейн) – 10:29 (5x5)   1:1 Атанасиу (Доми) – 13:20 (5x5)   2:1 Джонсон (Джонс, Блэквелл) – 15:38 (5x5)   2:2 Макдэвид (Бушар, Кулак) – 20:18 (5x5)   3:2 Тэйвз (Доми, Кейн) – 21:33 (5x4)   3:3 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 28:28 (4x3)   4:3 Доми (Рэддиш, Кейн) – 36:46 (5x3)   4:4 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бэрри) – 40:24 (5x4)   4:5 Макдэвид (Бушар, Ньюджент-Хопкинс) – 50:16 (5x4)   5:5 Кейн (Маккейб, Джонс) – 56:49 (5x5)   5:6 Драйзайтль (Кейн, Ямамото) – 59:22 (5x5)
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