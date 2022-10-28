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Вратарь «Нефтехимика» Гарипов перенёс операцию на спине, стал известен срок восстановления

Вратарь «Нефтехимика» Гарипов перенёс операцию на спине, стал известен срок восстановления
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Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря «Нефтехимика» Эмиля Гарипова, сообщил о сроках восстановления голкипера после операции.

«Да, Эмиль Гарипов перенёс операцию на спине. Ориентировочно он выбыл на месяц», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

31-летний голкипер в текущем сезоне провёл два матча за «Трактор», в которых имел процент отражённых бросков 77,8%. В конце сентября вратарь был обменян в «Нефтехимик», в котором значительно улучшил свои показатели отражённых бросков до 93,7%. В семи матчах за нижнекамскую команду вратарь потерпел всего одно поражение.

Всего за карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ Гарипов провёл 262 матча, в которых процент отражённых бросков составил 92,9%. Вратарь является обладателем Кубка Гагарина (2018) в составе «Ак Барса».

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