Вратарь «Нефтехимика» Гарипов перенёс операцию на спине, стал известен срок восстановления

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы вратаря «Нефтехимика» Эмиля Гарипова, сообщил о сроках восстановления голкипера после операции.
«Да, Эмиль Гарипов перенёс операцию на спине. Ориентировочно он выбыл на месяц», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
31-летний голкипер в текущем сезоне провёл два матча за «Трактор», в которых имел процент отражённых бросков 77,8%. В конце сентября вратарь был обменян в «Нефтехимик», в котором значительно улучшил свои показатели отражённых бросков до 93,7%. В семи матчах за нижнекамскую команду вратарь потерпел всего одно поражение.
Всего за карьеру в регулярных чемпионатах КХЛ Гарипов провёл 262 матча, в которых процент отражённых бросков составил 92,9%. Вратарь является обладателем Кубка Гагарина (2018) в составе «Ак Барса».
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