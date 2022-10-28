Билялетдинов: Знарок работает хорошо, никаких вопросов по отставке быть не должно

Советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали и бывший главный тренер Зинэтула Билялетдинов считает, что время для отставки наставника казанцев Олега Знарка ещё не наступило.
«Ситуация сложилась непростая, но я вижу, что уже идёт улучшение, есть много позитивных моментов в нашей игре. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы постараемся исправить ситуацию. Сейчас нет смысла говорить об ошибках — они исправляются, внутри команды идёт работа, есть моменты, которые мы должны исправить, доработать. Тренер работает хорошо, поэтому никаких вопросов [по его замене] не должно быть», — цитирует Билялетдинова ТАСС.
«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщал, что руководство казанского клуба не планирует отправлять Олега Знарка в отставку. В следующем матче «Ак Барс» в воскресенье, 30 октября, примет «Нефтехимик».
- 28 октября 2022
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