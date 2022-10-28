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Радулов выведен из основного состава «Ак Барса» перед матчем с «Нефтехимиком»

Радулов выведен из основного состава «Ак Барса» перед матчем с «Нефтехимиком»
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Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов выведен из основного состава перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» и не примет участия во встрече с нижнекамской командой. Об этом сообщил главный тренер казанцев Олег Знарок.

«Радулов пока в неиграющем составе. На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет», — цитирует Знарка «РИА Новости».

«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщал, что руководство казанского клуба не планирует отправлять Олега Знарка в отставку. После очередного поражения от «Салавата Юлаева» в командный автобус заходили фанаты и произносили мотивационную речь хоккеистам «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» в воскресенье, 30 октября, примет «Нефтехимик».

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