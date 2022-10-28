«Пусть потренируется». Сушинский — о решении вывести Радулова из состава «Ак Барса»

Чемпион мира 2008 года Максим Сушинский прокомментировал отстранение от основного состава нападающего «Ак Барса» Александра Радулова на матч с «Нефтехимиком».

«Разве были неприкасаемые в составе «Ак Барса»? Как мне кажется, ни в одной команде таких не бывает. Радулов пока не проходит в состав — пусть потренируется. Вернётся и будет играть», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ранее советник казанского клуба Зинэтула Билялетдинов высказывал мнение, что главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок справляется со своими обязанностями и не должен быть уволен.