«Пусть потренируется». Сушинский — о решении вывести Радулова из состава «Ак Барса»
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Чемпион мира 2008 года Максим Сушинский прокомментировал отстранение от основного состава нападающего «Ак Барса» Александра Радулова на матч с «Нефтехимиком».
«Разве были неприкасаемые в составе «Ак Барса»? Как мне кажется, ни в одной команде таких не бывает. Радулов пока не проходит в состав — пусть потренируется. Вернётся и будет играть», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ранее советник казанского клуба Зинэтула Билялетдинов высказывал мнение, что главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок справляется со своими обязанностями и не должен быть уволен.
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