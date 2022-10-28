Знарок признался, что это он впустил фанатов в автобус «Ак Барса» после «зелёного дерби»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок признался, что это именно он впустил казанских болельщиков в автобус «Ак Барса» после матча с «Салаватом Юлаевым».

«А вы считаете, что это было плохо? Да, я впустил их! Это было плохо? Люди приходят на наши матчи с детьми, переживают за нас. Я хотел показать своим ребятам, что в нас верят. Со стороны болельщиков там были очень хорошие слова сказаны. Думаю, что это было здорово.

Видео попало в соцсети? Да какая разница, куда попало? Лишь бы нам помогло. Ребята в автобусе говорили от чистого сердца, мы их тоже впустили от чистого сердца. Это наши фанаты, их нельзя бросать. Они ходят на наши игры, верят в нас», – приводит слова Знарка «БИЗНЕС Online».

«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. После очередного поражения от «Салавата Юлаева» в командный автобус заходили фанаты и произносили мотивационную речь хоккеистам «Ак Барса».