Знарок: давно не читаю прессу, там меня постоянно отправляют в отставку, но я — боец

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал, что не читает новости о себе в прессе и не собирается отправляться в отставку с поста наставника казанской команды.
«А вы думаете, что я спокойно сплю по ночам? Конечно, неудобно, что не получается. Если говорить мягко, не самые комфортные ощущения. Конечно, переживаю. Думаю, как и что сделать лучше. Но ситуация такая, что нужно выбираться. Если мы выберемся, то будем сильнее.
После каждого матча меня в СМИ отправляют в отставку? Знаете, я очень давно уже не читаю прессу. Я и так не люблю её читать, но сейчас, когда всё плохо… Стараюсь не читать вообще. Предполагаю, что отправляют в отставку давно уже. Понимаю, что про меня говорят. Но я – боец, буду биться.
Есть уверенность, что всё будет хорошо? Есть. Лишь бы у вас она была», – приводит слова Знарка «БИЗНЕС Online».
«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ранее советник казанского клуба Зинэтула Билялетдинов высказывал мнение, что Знарок справляется со своими обязанностями и не должен быть уволен.
- 28 октября 2022
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