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Правильно ли то, что Олег Знарок вывел Радулова из состава «Ак Барса»?

Правильно ли то, что Олег Знарок вывел Радулова из состава «Ак Барса»?
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Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок объявил, что нападающий Александр Радулов выведен из основного состава перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» и не примет участия во встрече с нижнекамской командой. Матч «Ак Барса» и «Нефтехимика» пройдёт в воскресенье, 30 октября.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: правильно ли то, что Олег Знарок вывел Радулова из состава «Ак Барса»?

«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ранее советник казанского клуба Зинэтула Билялетдинов высказывал мнение, что Знарок справляется со своими обязанностями и не должен быть уволен. Максим Сушинский высказывал мнение, что ничего страшного в отстранении Радулова нет, хоккеист продолжит тренировки и вскоре будет играть снова.

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