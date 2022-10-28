Правильно ли то, что Олег Знарок вывел Радулова из состава «Ак Барса»?

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок объявил, что нападающий Александр Радулов выведен из основного состава перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» и не примет участия во встрече с нижнекамской командой. Матч «Ак Барса» и «Нефтехимика» пройдёт в воскресенье, 30 октября.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: правильно ли то, что Олег Знарок вывел Радулова из состава «Ак Барса»?

«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Ранее советник казанского клуба Зинэтула Билялетдинов высказывал мнение, что Знарок справляется со своими обязанностями и не должен быть уволен. Максим Сушинский высказывал мнение, что ничего страшного в отстранении Радулова нет, хоккеист продолжит тренировки и вскоре будет играть снова.