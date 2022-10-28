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«Один-два гола — это праздник». Шипачёв — о низкой результативности «Ак Барса»

«Один-два гола — это праздник». Шипачёв — о низкой результативности «Ак Барса»
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв рассказал, как команда отреагировала на эмоциональную речь болельщика в клубном автобусе казанской команды, и назвал причины низкой результативности команды.

«Это вызвало положительные эмоции. Ребята приехали в Уфу, чтобы нас поддержать, а мы плохо сыграли. Они зашли в автобус, сказали, что верят в нас, поддерживают, всегда будут с командой. Это нормальное явление. Все хоккеисты восприняли это нормально, болельщики имеют право высказывать своё мнение. Это часть нашей работы. Если бы мы играли хорошо, то они могли зайти в автобус и сказать: «Ребята – красавцы». Но пока ситуация складывается немного иначе. Я рад, что болельщики поддерживают нас, приходят на стадион, большое им за это спасибо.

Слухи про отдельные «лагеря» в команде? Не знаю, если вы об этом говорите, то подскажите, в каком я? Хоть ребятам расскажу. Я не чувствую, что есть какие-то лагеря. У других ребят спросите, может быть, они в каком-то лагере?

Почему набираю мало очков? Бывает так, что набросишь на ворота – гол, а бывает, что дадут на пустые, а шайба перескочит. Сейчас пока складывается такая ситуация, что никто не может забить, один-два гола – это праздник. Для нашей команды это полный бред. Будем работать, через работу, надеюсь, всё придёт и буду радовать болельщиков», – приводит слова Шипачёва пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Казанский клуб забросил 47 шайб в 22 матчах, что в среднем по 2,13 гола за матч.

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