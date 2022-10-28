Патрик Кейн вышел на пятое место в истории НХЛ по числу голевых передач среди американцев

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для форварда «чёрных ястребов» эти ассисты стали 755-м и 756-м в карьере. Таким образом, Кейн обогнал бывшего нападающего «Эдмонтона» и «Сент-Луис Блюз» Дага Уэйта (755), выйдя на единоличное пятое место в истории Национальной хоккейной лиги по числу результативных передач для американских игроков.

Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.