Патрик Кейн вышел на пятое место в истории НХЛ по числу голевых передач среди американцев
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, для форварда «чёрных ястребов» эти ассисты стали 755-м и 756-м в карьере. Таким образом, Кейн обогнал бывшего нападающего «Эдмонтона» и «Сент-Луис Блюз» Дага Уэйта (755), выйдя на единоличное пятое место в истории Национальной хоккейной лиги по числу результативных передач для американских игроков.
Напомним, в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:5.
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