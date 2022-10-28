Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин объяснил, почему выбрал 71-й номер. Под ним он играет большую часть карьеры — и в магнитогорском «Металлурге», и в составе «пингвинов». Тем не менее в детстве и в сборной России хоккеист носил 11-й номер. Кроме того, Малкин уверен, что завершит карьеру в составе «Питтсбурга».

«В детстве я выступал под 11-м номером. Лет в 16 я получил возможность сыграть за основную команду «Магнитки». Мне задали вопрос: «Какой номер хочешь?» Я расстроился, поскольку 11-й уже занял кто-то из старших ребят. Я не мог его взять. Тогда подумал, что число 71 похоже на 11. Похоже ведь, не так ли? Я думаю, что это так! Через пару лет меня спросили, хочу ли поменять номер. Я ответил отказом, потому что на тот момент у меня всё хорошо складывалось под 71-м номером. И я решил его оставить.



Сейчас, когда я подписал контракт с «Питтсбургом» и буду играть здесь до конца карьеры, я задумался о том, чтобы взять 11-й номер, когда придёт мой последний сезон. Я хочу вернуть этот номер. Один сезон отыграть под своим оригинальным», — приводит слова Малкина The Athletic.