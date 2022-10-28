Экс-игрок «Салавата» Лукин обжаловал приговор по делу об уклонении от воинской службы

Представитель хоккеиста ханты-мансийской «Югры» Владислава Лукина в лице адвоката подал апелляцию на приговор Ленинского районного суда Уфы по делу о даче взятки за уклонение от военной службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«От адвоката поступила апелляционная жалоба. Приговор пока в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что дату, в которую апелляционная жалоба будет рассмотрена, ещё не назначили.

Напомним, в начале октября Лукин был приговорён к штрафу в размере 2,2 млн рублей. Хоккеиста «Югры» признали виновным в покушении на преступление и даче взятки (ч. 3 ст. 30, п. «Б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Ранее двое других бывших игроков «Салавата Юлаева» — вратарь Анвар Сулейманов и форвард Михаил Воробьёв — также были признаны виновными. Нападающего оштрафовали на 2,2 млн рублей, а голкипера приговорили к пяти годам условно. Их приговоры обжалованы не были.