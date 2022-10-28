«Трактор» заменил Проскурякова после четырёх голов «Металлурга» на Мельничука

В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает челябинский «Трактор». После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.

На 38-й минуте, когда «Магнитка» выигрывала — 3:1, форвард магнитогорцев Максим Карпов прорвался по левому флангу и отдал передачу в центр зоны. Оттуда Николай Голдобин бросил в касание, забросив свою вторую шайбу в матче и вновь отпраздновав в стиле футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. После этого челябинцы заменили Илью Проскурякова на Алексея Мельничука.

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Отметим, что ранее Мельничук дебютировал в матче с «Сочи» (4:3), пропустив три шайбы после 10 бросков.