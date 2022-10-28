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«Трактор» заменил Проскурякова после четырёх голов «Металлурга» на Мельничука

«Трактор» заменил Проскурякова после четырёх голов «Металлурга» на Мельничука
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В эти минуты на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимает челябинский «Трактор». После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.

На 38-й минуте, когда «Магнитка» выигрывала — 3:1, форвард магнитогорцев Максим Карпов прорвался по левому флангу и отдал передачу в центр зоны. Оттуда Николай Голдобин бросил в касание, забросив свою вторую шайбу в матче и вновь отпраздновав в стиле футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. После этого челябинцы заменили Илью Проскурякова на Алексея Мельничука.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что ранее Мельничук дебютировал в матче с «Сочи» (4:3), пропустив три шайбы после 10 бросков.

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