Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб получил травму

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит объявил, что 27-летний российский защитник команды Артём Зуб получил травму верхней части тела, сообщается на официальном сайте «сенаторов».
Отмечается, что игрок обороны пропустит порядка одной-двух недель. Вместо россиянина вызовут другого защитника.
Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Артём Зуб принял участие в семи встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три очка при общем показателе полезности «+2» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем за матч российский защитник проводит на льду 21 минуту 52 секунды. «Оттава» за семь встреч набрала восемь очков, команда находится на восьмом месте в Восточной конференции.
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