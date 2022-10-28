Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб получил травму

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит объявил, что 27-летний российский защитник команды Артём Зуб получил травму верхней части тела, сообщается на официальном сайте «сенаторов».

Отмечается, что игрок обороны пропустит порядка одной-двух недель. Вместо россиянина вызовут другого защитника.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Артём Зуб принял участие в семи встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три очка при общем показателе полезности «+2» и четырёх минутах штрафного времени. В среднем за матч российский защитник проводит на льду 21 минуту 52 секунды. «Оттава» за семь встреч набрала восемь очков, команда находится на восьмом месте в Восточной конференции.