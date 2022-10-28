Обладатель Кубка Гагарина — 2014 в составе «Металлурга» Паре завершил карьеру
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Канадский нападающий Франсис Паре, имеющий белорусское гражданство, принял решение завершить карьеру. Об этом сообщается на сайте Elite Prospects.
Форвард, которому в июне исполнилось 35 лет, известен по выступлениям за ряд клубов Континентальной хоккейной лиги. Паре с сезона-2013/2014 по чемпионат-2021/2022 успел поиграть за «Металлург», «Трактор», «Слован», «Медвешчак», «Автомобилист», минское «Динамо» и «Авангард». В составе магнитогорского клуба канадец выиграл Кубок Гагарина — 2014.
Всего в Континентальной хоккейной лиги Паре принял участие в 441 встрече, в которых забросил 91 шайбу и отдал 100 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 191 очко при общем показателе полезности «+29».
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