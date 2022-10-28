Вратарь «Коламбуса»: Овечкин мне забил, еду к лавке, и он мне: «Ну что, сейчас ещё одну?»

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов рассказал, как в Национальной хоккейной лиге происходит общение с соотечественниками. Кроме того, страж ворот сравнил броски капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и одноклубника Патрика Лайне.

«Что-нибудь да скажут (смеётся). Свечников проезжал мимо и говорил: «Пропусти». В прошлом сезоне не забил, в этом одну смог. Овечкин мне забил, я еду к лавке во время рекламной паузы, он навстречу: «Ну что, сейчас ещё одну?» Я говорю: «Нет». И не пропустил.



У кого сильнее бросок: у Овечкина или Лайне? Лайне на тренировках в полную силу не всегда бросает. В матчах страшнее выглядит, а нас, получается, щадит. С «Вашингтоном» играли, Ови из своего «офиса» вантаймер бросил, я плечом отбил. Когда в паузе поехал попить водички к скамейке, Мерзликин спрашивает: «Живой?» Попало прилично», — приводит слова Тарасова «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне российский голкипер одержал первую победу в НХЛ. Это произошло в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).