Главный тренер СКА объяснил, почему не стал менять вратаря в овертайме матча с «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему не стал менять вратаря в овертайме матча с московским «Динамо» (4:3 Б).
«Почему не заменил вратаря в овертайме, когда получили большинство и выиграли вбрасывание? В моём понимании более объективной является игра «четыре на три», но мы не исключаем, что в следующей игре будем это использовать. Мы всегда смотрим по ситуации, по факту. Там у нас были голевые моменты, и мы просили бросать Волкову в другие места, а не туда, куда бросали. Волков здорово играет по броскам верхом. Где-то здесь улучшим.
Мы выиграли вбрасывание, создавали хорошие моменты, и пятый игрок ничем бы нам не помог. В то же время это всегда лишний риск, а зачем рисковать, когда у нас всё шло по плану, и только надо было решать эпизод, где всё было в наших руках. Мы учтём это на будущее, будем тренироваться, чтобы реализовывать голевые моменты. СКА есть над чем работать, в турнирную таблицу мы не смотрим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 октября 2022
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