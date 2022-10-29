Болельщики «Эдмонтона» подрались между собой во время матча НХЛ. Видео

В Сети набирает популярность видеоролик с дракой, с большой долей вероятности, произошедшей ещё во время первой игры сезона «Эдмонтон Ойлерз», прошедшей на домашней арене «Роджерс Плэйс» во время матча с «Ванкувер Кэнакс» (5:3).

На видео запечатлено, как один из болельщиков стоя ведёт эмоциональный диалог с одним из поклонников своего же клуба – «Эдмонтона». Сначала он выбивает у него из рук напиток, а затем снимает кепку и выбрасывает её, после чего и накалённая ситуация перерастает в настоящую драку. Мужчин пытались разнять сразу несколько человек, однако зачинщик нападал даже на окружающих, которые просто хотели их разнять.

ВИДЕО.

В нынешнем сезоне «Эдмонтон» набрал 10 очков в восьми встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче они сыграют на выезде с «Калгари Флэймз».