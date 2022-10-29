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«Вегас» всухую крупно обыграл «Анахайм», нанеся ему седьмое поражение кряду

«Вегас» всухую крупно обыграл «Анахайм», нанеся ему седьмое поражение кряду
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.

В составе «рыцарей» отличились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Николя Руа.

Голкипер «Вегаса» Логан Томпсон отразил все 29 бросков по воротам, проведя вторую «сухую» игру в сезоне. Его визави из «Дакс» Джон Гибсон был заменён после четырёх пропущенных шайб после 18 бросков, а его сменщик Энтони Столарз совершил четыре сейва.

Единственный российский представитель в этом матче – 31-летний защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут 51 секунду и завершил матч с коэффициентом полезности «0».

Отметим, что это поражение для «Анахайма» стало уже седьмым кряду. Они выиграли лишь в первой игре сезона – у «Сиэтл Кракен» (5:4 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Стивенсон (Айкел, Пьетранджело) – 15:12 (5x4)   2:0 Смит (Карлссон, Макнэбб) – 28:59 (4x5)   3:0 Карлссон (Маршессо, Смит) – 34:26 (5x5)   4:0 Руа (Хаг, Уайтклауд) – 38:47 (5x5)
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