«Вегас» всухую крупно обыграл «Анахайм», нанеся ему седьмое поражение кряду

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0.
В составе «рыцарей» отличились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Николя Руа.
Голкипер «Вегаса» Логан Томпсон отразил все 29 бросков по воротам, проведя вторую «сухую» игру в сезоне. Его визави из «Дакс» Джон Гибсон был заменён после четырёх пропущенных шайб после 18 бросков, а его сменщик Энтони Столарз совершил четыре сейва.
Единственный российский представитель в этом матче – 31-летний защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут 51 секунду и завершил матч с коэффициентом полезности «0».
Отметим, что это поражение для «Анахайма» стало уже седьмым кряду. Они выиграли лишь в первой игре сезона – у «Сиэтл Кракен» (5:4 ОТ).
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