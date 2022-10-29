«Колорадо» без Ничушкина всухую проиграл «Нью-Джерси»

В Нью-Арке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев всухую с минимальным счётом 1:0.
Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Дэвилз» стал 21-летний американский форвард Джек Хьюз, отличившийся на старте третьего периода в большинстве с передач Йеспера Братта и Даги Хэмилтона.
Единственный российский представитель в этой игре – 24-летний форвард «Эвеланш» Михаил Мальцев. Он провёл на льду 7 минут 1 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «0». Его соотечественник и одноклубник – вратарь Александр Георгиев остался в запасе на этот матч, а Павел Францоуз отразил 22 броска из 23. Его визави из «Нью-Джерси» Витек Ванечек – все 23.
Напомним, что третий снайпер «Колорадо» россиянин Валерий Ничушкин пропускал матч из-за травмы.
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