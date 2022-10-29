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«Колорадо» без Ничушкина всухую проиграл «Нью-Джерси»

«Колорадо» без Ничушкина всухую проиграл «Нью-Джерси»
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В Нью-Арке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев всухую с минимальным счётом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Дэвилз» стал 21-летний американский форвард Джек Хьюз, отличившийся на старте третьего периода в большинстве с передач Йеспера Братта и Даги Хэмилтона.

Единственный российский представитель в этой игре – 24-летний форвард «Эвеланш» Михаил Мальцев. Он провёл на льду 7 минут 1 секунду и завершил встречу с коэффициентом полезности «0». Его соотечественник и одноклубник – вратарь Александр Георгиев остался в запасе на этот матч, а Павел Францоуз отразил 22 броска из 23. Его визави из «Нью-Джерси» Витек Ванечек – все 23.

Напомним, что третий снайпер «Колорадо» россиянин Валерий Ничушкин пропускал матч из-за травмы.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Хьюз (Братт, Хэмилтон) – 42:59 (5x4)
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