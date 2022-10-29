Словенский новичок «Амура» Дрозг получил российскую визу и скоро прибудет в Хабаровск

Словенский новичок «Амура» Ян Дрозг получил российскую визу и уже 2 ноября должен прибыть в Хабаровск. 23-летний нападающий рассчитывает принять участие в ближайшей домашней серии хабаровской команды, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в середине октября «Амур» подписал однолетний контракт со словенским нападающим.

Форвард сборной Словении на драфте НХЛ 2017 года был выбран в пятом раунде «Питтсбург Пингвинз». В фарм-клубе «пингвинов» — команде «Уилкс-Барре» — нападающий провёл 88 матчей и набрал 26 очков (14+12).

В прошлом сезоне Дрозг выступал за «Уилкс-Барре», а также за другой клуб АХЛ — «Гранд-Рапидс Гриффинс», в общей сложности проведя 38 матчей и набрав 11 (4+7) очков. Кроме этого, в составе национальной команды он принял участие в олимпийской квалификации.