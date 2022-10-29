Кожевников: тренеры-иностранцы вытирают о нас ноги, плюют, а мы стелемся перед ними

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в КХЛ недооценивают российских специалистов и злоупотребляют приглашениями иностранцев на должности главных тренеров клубов.

«Да, я за наш хоккей, он сильный, просто мы же сами давим его двумя руками. И талантов у нас полно – и игроков, и тренеров. Я не понимаю, почему в тренерской работе мы ложимся под иностранцев и всё для них делаем. Для чего? Мы ещё в 1972 году показали всему миру, что можем сами спокойно развиваться. Да, иностранец иностранцу рознь, приезжают и толковые, но ведь они работают на всём готовеньком – и состав им подбирают, и все условия создают. Они же не едут в клубы-аутсайдеры. Не понимаю, почему так поступаем. Они на нас плюют, ноги вытирают, а мы стелемся. Мы что, в рабстве, что ли? И, возможно, нынешняя ситуация с легионерами, наоборот, пойдёт на пользу нашему хоккею.

Возьмём «Авангард», четыре года там для Боба Хартли делали всё и даже больше, а нашего тренера сплавили за три недели. Позорище! Было сразу понятно, что в 12-матчевой гостевой серии Рябыкин проиграет половину игр. Это было предсказуемо! Он нормальный талантливый парень, но у него полкоманды сменилось, особенно защитники и вратари. Конечно, нужно было дать время. Считаю, что увольнять нужно было генменеджера Алексея Волкова, который совершил много ошибок, и руководство клуба, но легче оказалось убрать Рябыкина. Единственное, игроков надо сохранять в нашей лиге. Вроде у нас теперь и дворцы хорошие, и отношение, но ребята всё равно бегут в Северную Америку по проторенной тропе», — цитирует Кожевникова BetOn.

Напомним, Боб Хартли в сезоне-2020/2021 выиграл Кубок Гагарина, тренируя омский «Авангард». Кожевников является ярым критиком Хартли, несмотря на очевидные успехи иностранного специалиста на посту омской команды.