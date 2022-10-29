Жена Радулова — о реакции на отстранение хоккеиста: человеческой тупости нет предела

Анна Бокий, жена нападающего «Ак Барса» Александра Радулова, отреагировала на комментарии к новости о том, что нападающего вывели из состава команды перед матчем регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком». Вчера главный тренер казанцев Олег Знарок сообщил, что 36-летний форвард пропустит игру с нижнекамским клубом.



«Какую же ***** люди пишут в Сети… И смешно, и грустно. Человеческой тупости нет предела», — написала Бокий у себя в соцсетях.

«Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции. Радулов с 15 (8+7) очками в 22 матчах является лучшим бомбардиром казанского клуба.

В следующем матче «Ак Барс» в воскресенье, 30 октября, примет «Нефтехимик».