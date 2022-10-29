Плющев: вместо силовой борьбы в КХЛ видим вальс благородных девиц

Заслуженный тренер России Владимир Плющев посетовал на уменьшение силовой борьбы в лиге и неумение многих защитников проводить силовые приёмы. Специалист выделил питерский СКА, который, по его мнению, играет в жёсткий, силовой хоккей.

«Раньше, когда за армейцев выступали Шипачёв, Гусев, у СКА был немного другой стиль. Сейчас они взяли за основу манеру силового хоккея с элементами хорошего индивидуального мастерства. Плюс организация игры, это тоже приносит свои плоды. Направление, напоминающее «Филадельфию» тех лет, о которых я говорил. По крайней мере, балансирующих элементов у СКА не просматривается. Смотришь другие команды, они боятся противника ударить, применить силовой приём. Какой-то марлезонский балет!

А что, у нас хоккей теперь без силовых приёмов? При этом судьи всё время ужесточают трактовку правил, принимая непонятные решения. Защитники уже боятся сыграть «в тело», да их и не учат этому. Какой-то вальс благородных девиц. Хотя умение правильно применить силовой приём — это искусство. Защитнику надо выбрать позицию, правильно подкатиться, встретить соперника. Но сейчас этого нет. За исключением отдельных игроков, которые больше не силовые приёмы применяют, а шарашат по ногам и голеностопам сопернику», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

Заслуженный тренер России сравнил нынешний стиль игры питерского СКА со стилем «Филадельфии Флайерз» середины 1970-х годов. «Лётчики» стали двукратными обладателями Кубка Стэнли, играя в силовой хоккей.