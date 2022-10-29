Матч второй шведской лиги был прерван после громкого хлопка

Матч второй шведской лиги по хоккею между «Кристианштандом» и «Тингсрю» (5:1) был прерван на пятой минуте третьего периода после громкого хлопка.

Сообщается, что хлопок был в непосредственной близости от вратаря «Тингсрю» Даниэля Розенгрена. После этого инцидента матч был прерван и команды ушли в раздевалку.

«Это катастрофа. Данная ситуация абсолютно недопустима ни для нас, ни для хоккея, ни для спорта в целом», — цитирует Эрика Раймана, спортивного менеджера HockeyAllsvenskan (второй шведской лиги. — Прим. «Чемпионата») Expressen.

В итоге матч был доигран, несмотря на протесты команды гостей. Всех болельщиков попросили покинуть арену для безопасности игроков. В ближайшее время для расследования инцидента HockeyAllsvenskan планирует встретиться с руководством Шведской хоккейной ассоциации.