Минское «Динамо» одержало волевую победу по буллитам над «Витязем» в гостях

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал на своём льду минское «Динамо». Победу по буллитам 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

В первом периоде счёт открыл защитник хозяев Артём Бородкин с передач Степана Старкова и Вячеслава Сараева.

На седьмой минуте второго периода счёт сравнял форвард минчан Владимир Алистров с передач Марка Барберио и Виталия Пинчука.

В концовке третьего периода гости забили гол, однако судьи отменили взятие ворот из-за помехи вратарю «Витязя» Максиму Дорожко. В овертайме команды голов не забили.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Ника Меркли.

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Следующий матч «Витязь» проведёт дома с «Торпедо» 1 ноября. Минское «Динамо» 31 октября сыграет в гостях с «Локомотивом».