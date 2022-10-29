Канадский голкипер Деван Дубник завершил карьеру после 12 сезонов в НХЛ
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Вратарь клубов Национальной хоккейной лиги Деван Дубник завершил карьеру после 12 сезонов в лиге.
Последней командой 36-летнего голкипера стал «Колорадо» в сезоне-2020/2021, где он сыграл пять игр с процентом отражённых бросков — 88,6 и коэффициентом надёжности — 3,26.
Всего за карьеру в НХЛ Дубник сыграл 542 матча в регулярном чемпионате и одержал 253 победы. Процент отражённых бросков у канадского вратаря — 91,4, при коэффициенте надёжности — 2,61.
Деван Дубник был выбран «Эдмонтоном» на драфте НХЛ в 2004 году в первом раунде под общим 14-м номером.
Канадский голкипер становился победителем на молодёжном чемпионате мира в 2006 году.
Кроме «Колорадо» и «Эдмонтона», вратарь играл за «Нэшвилл», «Аризону», «Миннесоту» и «Сан-Хосе».
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