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Лучший бомбардир текущего сезона НХЛ Пастрняк не может договориться о продлении контракта

Лучший бомбардир текущего сезона НХЛ Пастрняк не может договориться о продлении контракта
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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своей статье на сайте сообщает о значительных разногласиях в переговорах между форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком и клубом.

Отмечается, что Пастрняк хочет остаться в команде и допускает повторение ситуации с игроком «Нэшвилла» Филипом Форсбергом, который продлил контракт прямо перед выходом шведа на рынок свободных агентов.

26-летний чех в 2017 году заключил с «Бостоном» шестилетний контракт на общую сумму $ 39,9 млн.

Пастрняк в текущем сезоне НХЛ за девять проведённых игр набрал 17 (7+10) очков и является лучшим бомбардиром лиги. «Бостон» одержал восемь побед при одном поражении.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Пастрняк сыграл 519 матчей в регулярном сезоне и набрал 521 (247+274) очко.

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