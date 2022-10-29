Лучший бомбардир текущего сезона НХЛ Пастрняк не может договориться о продлении контракта

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн в своей статье на сайте сообщает о значительных разногласиях в переговорах между форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком и клубом.

Отмечается, что Пастрняк хочет остаться в команде и допускает повторение ситуации с игроком «Нэшвилла» Филипом Форсбергом, который продлил контракт прямо перед выходом шведа на рынок свободных агентов.

26-летний чех в 2017 году заключил с «Бостоном» шестилетний контракт на общую сумму $ 39,9 млн.

Пастрняк в текущем сезоне НХЛ за девять проведённых игр набрал 17 (7+10) очков и является лучшим бомбардиром лиги. «Бостон» одержал восемь побед при одном поражении.

Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Пастрняк сыграл 519 матчей в регулярном сезоне и набрал 521 (247+274) очко.