«Сент-Луис» вернул в состав российского нападающего Бучневича после травмы

«Сент-Луис Блюз» на официальном сайте сообщил, что вернул в состав российского форварда Павла Бучневича после перенесённой травмы.

Кроме того, «блюзмены» отправили нападающего Джоша Ливо в команду АХЛ «Спрингфилд Тандербёрдс».

27-летний игрок пропустил последние пять игр «Сент-Луиса» из-за травмы верхней части тела. Ближайший матч «Сент-Луис» проведёт с «Монреалем» в ночь на 30 октября в 2:00 мск.

В текущем сезоне на счету Бучневича один матч в лиге, в котором он набрал 2 (1+1) очка. Всего же за «блюзменов» Павел провёл 74 матча в регулярном сезоне НХЛ, в которых забил 31 гол и отдал 47 результативных передач.

Воспитанник Череповца был выбран на драфте в 2013 году клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем раунде под общим 75-м номером. За свою заокеанскую карьеру Бучневич сыграл 375 матчей в регулярном сезоне, в которых забил 110 голов и отдал 163 результативные передачи при показателе полезности «+39».