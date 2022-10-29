Крикунов: СКА — в пятёрке по штрафам. Но если ошибки в пользу питерцев — идут обсуждения

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что по уровню игры на данный момент СКА является явным лидером КХЛ, но судьи всё равно судят армейцев весьма жёстко.
«После матча с «Динамо» в Москве окончательно стало понятно, что СКА доминирует в КХЛ на старте сезона. Армейцы и до этого обеспечили себе приличный отрыв от преследователей, но одно дело положение в таблице, а другое – очные встречи с прямыми конкурентами. «Динамо» — как раз такой конкурент для СКА на «Западе». Петербуржцы уже четыре раза сыграли с бело-голубыми – в каждом матче была напряжённейшая борьба, но при этом три победы достались армейцам.
Обе команды подошли к матчу в плотном графике, поэтому было видно, что тяжело и армейцам, и динамовцам. СКА лучше выглядел в первом периоде, бело-голубым удалась концовка, но в овертайме петербуржцы снова выглядели лучше и могли выиграть ещё до буллитов. Проявили волевые качества, а это очень важно.
СКА сейчас забивает больше всех в лиге, пропускает меньше всех, но при этом судьи его явно не жалеют – по штрафам армейцы тоже в «лидерах». Команда, которая доминирует в КХЛ по всем показателям, идет в пятёрке по штрафу. Когда много удалений получает «Куньлунь» какой-нибудь, это можно понять, но когда команда идёт с запасом на первом месте…
Стоит судьям ошибиться в сторону СКА, как в прессе сразу начинается активное обсуждение. Надо обсуждать не отдельные моменты, а общую картину. Есть рядовые ошибки, но из-за плотного графика судьи действительно стали ошибаться чаще во всех играх. Возможно, сказывается усталость от количества матчей», — сказал Крикунов «Чемпионату».
- 29 октября 2022
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