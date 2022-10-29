Наставник «Витязя» назвал причины поражения в матче с минским «Динамо»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (1:2 Б), а также рассказал, как подмосковная команда справлялась без нескольких игроков основного состава.

«Обе команды были близки к победе в основное время, у обеих были моменты. Может быть, в третьем периоде мы создали больше реальных моментов, но не смогли их реализовать. Не получилось. Ну а так заработали одно очко.

Проводили два предыдущих матча с классическими соперниками за четыре очка в конференции – «Куньлунь Ред Стар» и «Динамо» Минск. Что получилось, а что нет? Сейчас рано подводить итоги. Сейчас любая встреча за четыре очка. Мы играли с «Динамо» Минск в гостях, и понимали, что минчане – хорошо организованная команда. Игра с нашей стороны в этот вечер в Балашихе была неплохая, за исключением большинства. По самоотдаче, по самоотверженности игроков нет вопросов. Это хоккей, и календарь таков.

Шесть основных игроков не участвовали в этом матче. Как играли на равных в таком составе? Как видите, справляемся. Это жизнь. Спорт. Никто не застрахован от травм и болезней. Другие игроки должны входить в строй и набираться практики. На лавке сидя или на трибуне, не научишься. Молодцы, что в такой ситуации показывают хорошую игру», — цитирует Буцаева сайт «Витязя».

Подмосковная команда после поражения по буллитам поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 28 очков после 24 игр.