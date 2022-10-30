Овечкин обошёл Эспозито по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого эта игра стала 1283-й в НХЛ. По этому показателю россиянин обошёл легендарного канадца Фила Эспозито (1282). Также Овечкин сравнялся с Кеном Данейко по сыгранным матчам в НХЛ. Следующей целью Овечкина является Мэтью Шнайдер, на счету которого 1289 матчей в НХЛ.

Рекордсменом по количеству матчей в НХЛ является Патрик Марло, проведший 1779 матчей, следом за ним идёт Горди Хоу (1767), а замыкает тройку лучших Марк Мессье (1756).