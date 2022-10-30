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Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 17 шайб

Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 17 шайб
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37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу, идущего вторым в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

После выездной встречи с «Нэшвилл Предаторз» (3:0) на счету Овечкина стало 784 заброшенные шайбы в 1283 матчах. Отставание сократилось до 17 шайб. Рекордсменом по этому показателю является Уэйн Гретцки (894).

Напомним, Овечкин в нынешнем сезоне забросил свою четвёртую шайбу, из которых две – в большинстве, а также совершил три результативные передачи при коэффициенте полезности «-7». В прошедшем матче с «Нэшвиллом» Александр провёл на льду 21 минуту 43 секунды (из которых 5,56 – в большинстве) и заработал коэффициент полезности «+1».

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Овечкин очень эмоционально настраивает партнёров на матч.

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