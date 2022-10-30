Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два лидера «Вашингтона» получили травмы и досрочно закончили матч с «Нэшвиллом»

Два лидера «Вашингтона» получили травмы и досрочно закончили матч с «Нэшвиллом»
Комментарии

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.

Неприятным моментом в победе для «Вашингтона» стали травмы двух ключевых хоккеистов — защитника Джона Карлсона и форварда Ти Джея Оши. Оба американских хоккеиста получили повреждения ещё в первом периоде и в дальнейшем не смогли вернуться на лёд. После завершения встречи главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что на данный момент не распорлагает информацией о состоянии здоровья игроков. В ближайшее время оба американца пройдут медицинское обследование.

В отсутствии Карлсона лидером в «Вашингтоне» по игровому времени стал российский защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 26 минут 38 секунд и отметившийся результативной передачей.

Новость по теме
Ошибка Кузнецова и Карлсона привела к голу в ворота «Вашингтона» в его большинстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022