Два лидера «Вашингтона» получили травмы и досрочно закончили матч с «Нэшвиллом»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.

Неприятным моментом в победе для «Вашингтона» стали травмы двух ключевых хоккеистов — защитника Джона Карлсона и форварда Ти Джея Оши. Оба американских хоккеиста получили повреждения ещё в первом периоде и в дальнейшем не смогли вернуться на лёд. После завершения встречи главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что на данный момент не распорлагает информацией о состоянии здоровья игроков. В ближайшее время оба американца пройдут медицинское обследование.

В отсутствии Карлсона лидером в «Вашингтоне» по игровому времени стал российский защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 26 минут 38 секунд и отметившийся результативной передачей.