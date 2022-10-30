Два лидера «Вашингтона» получили травмы и досрочно закончили матч с «Нэшвиллом»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.
Неприятным моментом в победе для «Вашингтона» стали травмы двух ключевых хоккеистов — защитника Джона Карлсона и форварда Ти Джея Оши. Оба американских хоккеиста получили повреждения ещё в первом периоде и в дальнейшем не смогли вернуться на лёд. После завершения встречи главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сообщил, что на данный момент не распорлагает информацией о состоянии здоровья игроков. В ближайшее время оба американца пройдут медицинское обследование.
В отсутствии Карлсона лидером в «Вашингтоне» по игровому времени стал российский защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 26 минут 38 секунд и отметившийся результативной передачей.
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