Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Оттавы» Антон Форсберг повторил клубный рекорд по отражённым броскам в матче НХЛ

Голкипер «Оттавы» Антон Форсберг повторил клубный рекорд по отражённым броскам в матче НХЛ
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» на домашнем льду переиграла «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Пола Мориса.

Несмотря на поражение, одним из главных героев матча стал голкипер «сенаторов» Антон Форсберг, завершивший встречу с 53 отражёнными бросками. Шведский вратарь повторил клубный рекорд по сейвам в матче регулярки НХЛ, который ранее единолично принадлежал его соотечественнику Робину Ленеру и был установлен в январе 2013 года.

За всю историю канадского клуба ещё только двоим вратарям удавалось отразить как минимум 50 бросков в матче НХЛ. На третьем месте по количеству сейвов в одном матче располагается Андерс Нильссон (52), а следом идёт Маркус Хёгберг (50). Примечательно, что все голкиперы представляют Швецию.

Экс-вратарь КХЛ установил вечный рекорд в НХЛ. Превзойти это достижение просто нереально Экс-вратарь КХЛ установил вечный рекорд в НХЛ. Превзойти это достижение просто нереально
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022