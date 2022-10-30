Голкипер «Оттавы» Антон Форсберг повторил клубный рекорд по отражённым броскам в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» на домашнем льду переиграла «Оттаву Сенаторз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Пола Мориса.
Несмотря на поражение, одним из главных героев матча стал голкипер «сенаторов» Антон Форсберг, завершивший встречу с 53 отражёнными бросками. Шведский вратарь повторил клубный рекорд по сейвам в матче регулярки НХЛ, который ранее единолично принадлежал его соотечественнику Робину Ленеру и был установлен в январе 2013 года.
За всю историю канадского клуба ещё только двоим вратарям удавалось отразить как минимум 50 бросков в матче НХЛ. На третьем месте по количеству сейвов в одном матче располагается Андерс Нильссон (52), а следом идёт Маркус Хёгберг (50). Примечательно, что все голкиперы представляют Швецию.
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