Овечкин сократил отставание от своего бывшего тренера в НХЛ до трёх очков за карьеру

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу столичной команды.

Автором третьей шайбы «Вашингтона» в матче стал капитан команды Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Занимающий 20-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ россиянин набрал 1417-е очко за карьеру и сократил отставание от располагающегося строчкой выше Адама Оутса (1420) до трёх результативных действий.

Напомним, что Оутс является одним из тех специалистов, кто тренировал Овечкина в ходе его североамериканской карьеры. Наряду с Адамом, 1420 очков на данный момент в активе и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, но его карьера в НХЛ будет ещё долго продолжаться.