Капризов установил рекорд «Миннесоты» по скорости покорения отметки в 80 голов за клуб

25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился знаменательным статистическим достижением по итогам выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (1:2).
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Капризов в этом матче забросил свою юбилейную 80-ю шайбу за «дикарей». Кириллу потребовалось лишь 144 матча для покорения данной отметки, в то время, как рекордсменам в лице Эрика Стаала и Зака Паризе для этого было необходимо на 45 игр больше (189).
Напомним, в нынешнем сезоне Капризов принял участие в восьми встречах за «Миннесоту», в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами при коэффициенте полезности «-5» и шести минутах штрафного времени.
От Кузедеево до звезды НХЛ. Удивительный путь Капризова к успеху.
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