Овечкин стремится к новым рекордам в НХЛ, Медведев отобрался на Итоговый. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 49-м голом в пустые ворота за карьеру в НХЛ, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев официально стал участником Итогового турнира ATP, ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» в столичном дерби. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».