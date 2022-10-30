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Овечкин стремится к новым рекордам в НХЛ, Медведев отобрался на Итоговый. Главное к утру

Овечкин стремится к новым рекордам в НХЛ, Медведев отобрался на Итоговый. Главное к утру
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 49-м голом в пустые ворота за карьеру в НХЛ, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев официально стал участником Итогового турнира ATP, ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» в столичном дерби. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин забросил 49-ю шайбу в пустые ворота за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки — 7 голов.
  2. Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP.
  3. ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 15-го тура РПЛ.
  4. «Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ со счётом 6:1.
  5. Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Сочи, Трусова — 2-я.
  6. Главный тренер «Химок» Гогниев обматерил комментатора Дурасова в перерыве игры с «Динамо».
  7. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Хэмилтон — третий, Леклер — седьмой.
  8. Ян Непомнящий обыграл Магнуса Карлсена и вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера.
  9. «Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд, дома уверенно обыграв «Барыс».
  10. «ПСЖ» обыграл «Труа», у Месси, Неймара и Мбаппе — по голу.
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