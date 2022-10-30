Овечкин стремится к новым рекордам в НХЛ, Медведев отобрался на Итоговый. Главное к утру
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 49-м голом в пустые ворота за карьеру в НХЛ, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев официально стал участником Итогового турнира ATP, ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» в столичном дерби. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Овечкин забросил 49-ю шайбу в пустые ворота за карьеру в НХЛ. До рекорда Гретцки — 7 голов.
- Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP.
- ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче 15-го тура РПЛ.
- «Динамо» разгромило «Химки» в матче РПЛ со счётом 6:1.
- Петросян лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Сочи, Трусова — 2-я.
- Главный тренер «Химок» Гогниев обматерил комментатора Дурасова в перерыве игры с «Динамо».
- Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Хэмилтон — третий, Леклер — седьмой.
- Ян Непомнящий обыграл Магнуса Карлсена и вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера.
- «Салават Юлаев» одержал шестую победу подряд, дома уверенно обыграв «Барыс».
- «ПСЖ» обыграл «Труа», у Месси, Неймара и Мбаппе — по голу.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
09:59
-
09:30
-
09:28
-
08:54
-
08:27
-
08:13
-
07:46
-
07:45
-
07:24
-
07:06
-
07:04
-
07:00
-
06:42
-
06:39
-
06:30
-
06:21
-
06:14
-
05:50
-
05:42
-
05:22
-
05:06
-
04:27
-
03:16
-
02:50
-
02:00
- 29 октября 2022
-
23:51
-
23:39
-
23:22
-
22:50
-
22:01
-
21:49
-
21:26
-
21:07
-
20:47
-
20:10
Партнерский контент