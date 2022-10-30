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Лавиолетт — о травмах лидеров в матче с «Нэшвиллом»: пришлось сильно перекраивать звенья

Лавиолетт — о травмах лидеров в матче с «Нэшвиллом»: пришлось сильно перекраивать звенья
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт похвалил действия команды в отсутствие ключевых игроков Ти Джея Оши и Джона Карлсона в матче с «Нэшвиллом» (3:0). Лидеры «столичных» получили травмы в первом периоде и на лёд больше не возвращались.

«Думаю, что мы играли очень хорошо. Когда теряешь одного игрока по ходу игры, это тяжело, приходится немного перекраивать звенья. Но когда теряешь двух игроков — одного нападающего и одного защитника, причём довольно рано в игре — тогда ты постоянно миксуешь звенья до конца игры. Думаю, что наши ребята проделали потрясающую работу. Некоторым ребятам пришлось сыграть много минут, и я думаю, что они очень хорошо с этим справились», — цитирует тренера официальный сайт «Кэпиталз».

В отсутствие Карлсона лидером в «Вашингтоне» по игровому времени в матче с «хищниками» стал российский защитник Дмитрий Орлов, сыгравший 26 минут 38 секунд и отметившийся результативной передачей.

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