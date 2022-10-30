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Новиков: такие хоккеисты, как Гусев, нужны в КХЛ, они создают рисунок игры

Новиков: такие хоккеисты, как Гусев, нужны в КХЛ, они создают рисунок игры
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился соображениями о возможном возвращении форварда Никиты Гусева в КХЛ.

«Гусев — способный хоккеист, своеобразный. Такие хоккеисты нужны – они создают рисунок игры. Также он вытянул нашу сборную в финале Олимпиады 2018 года, где она была в шаге от, скажем так, неуспеха. Никита – молодец, что попытался пробиться в НХЛ. Это делает ему честь. К сожалению, у него там не сложилось. Но такое, к сожалению, бывает.

Я так понимаю, что он ждал до последнего, но там уже начался чемпионат, и ему сложно куда-то попасть. Никите уже нужно определяться. Возможно, он пересидел. Очень важно то, в какую команду он попадёт. Вопрос состоит не в материальной составляющей, а в возвращении на тот уровень, на котором Никита уезжал. Ему нужно всё взвесить и сделать выбор.

Я думаю, что то время, которое он потратил, придётся навёрстывать. Всё-таки у нас уже идёт чемпионат. Как бы Никита ни тренировался, это не даёт такой пользы, как командная тренировка и чемпионат. Тем не менее он возвращается. Будем надеяться на то, что мы увидим Гусева таким, каким он был раньше», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Гусев в минувшем сезоне выступал за СКА. На счету нападающего 31 матч в регулярном чемпионате, в которых форвард набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф на счету Гусева 16 (7+9) очков в 16 матчах. В данный момент хоккеист ищет предложения от клубов КХЛ.

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