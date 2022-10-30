Московское «Динамо» взяло реванш у «Торпедо» в КХЛ благодаря дублю Джиошвили

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Торпедо». Победу одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

У хозяев дубль на счету Максима Джиошвили. По разу отличились Кирилл Готовец и Джордан Уил. За гостей шайбы забрасывали Алексей Кручинин и Сергей Гончарук. Таким образом, московский клуб взял реванш за «сухое» поражение в Нижнем Новгороде.

«Динамо» прервало двухматчевую серию поражений. Эта победа стала лишь второй за последние семь матчей московской команды. В следующем матче московское «Динамо» примет на своём льду магнитогорский «Металлург» 1 ноября. «Торпедо» поедет в гости к подмосковному «Витязю» 1 ноября.