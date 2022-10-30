Московское «Динамо» взяло реванш у «Торпедо» в КХЛ благодаря дублю Джиошвили
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Динамо» и «Торпедо». Победу одержали хозяева со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).
У хозяев дубль на счету Максима Джиошвили. По разу отличились Кирилл Готовец и Джордан Уил. За гостей шайбы забрасывали Алексей Кручинин и Сергей Гончарук. Таким образом, московский клуб взял реванш за «сухое» поражение в Нижнем Новгороде.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2022, воскресенье. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Готовец (О'Делл) – 18:22 (5x5) 2:0 Уил (Мартынов, Лилья) – 24:43 (5x5) 2:1 Кручинин (Виноградов, Конюшков) – 30:17 (5x4) 2:2 Гончарук (Кручинин) – 32:32 (4x5) 3:2 Джиошвили (Кодола, Миронов) – 34:01 (5x4) 4:2 Джиошвили – 57:35 (en)
«Динамо» прервало двухматчевую серию поражений. Эта победа стала лишь второй за последние семь матчей московской команды. В следующем матче московское «Динамо» примет на своём льду магнитогорский «Металлург» 1 ноября. «Торпедо» поедет в гости к подмосковному «Витязю» 1 ноября.
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