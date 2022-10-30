В чемпионате Беларуси взяли интервью у главного судьи в перерыве матча

В чемпионате Беларуси взяли интервью у главного судьи Никиты Рудько в перерыве матча по итогам двух периодов игры «Локомотив» – «Динамо-Молодечно», сообщает официальный сайт лиги.
«Хороший матч! Команды стараются играть в хоккей, не нарушать правила, но за технические фолы даём командам возможность поиграть в большинстве.
Нет ли ощущения, что третий период будет достаточно грубым? Самое главное — не пропустить первую грубость», — сказал судья в интервью.
Напомним, за белорусский клуб «Динамо-Молодечно» выступает российский нападающий Николай Жердев. 37-летний форвард подписал контракт до конца сезона-2022/2023. Минувший сезон Жердев провёл в братиславском клубе «Кэпиталз» и итальянской команде «Мерано». В общей сложности он сыграл 40 матчей и набрал 28 (11+17) очков.
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