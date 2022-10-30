Кудашов: попросить назначать все матчи «Динамо» по выходным на 13 часов? Так уже попросили

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:2).
«Отличная игра с обилием моментов, с интересными комбинациями, с поддержкой болельщиков, с той атмосферой, которая сегодня была. Поэтому и довольны победой.
Нужно ли попросить руководство клуба назначать все домашние матчи по выходным на 13 часов, потому что так хорошо начинаем эти встречи? Так мы и так уже попросили. И это не шуточный ответ.
В чём секрет нашей команды, что физических сил в таком насыщенном графике хватает на весь матч? Мы вообще не тренируемся. Я серьёзно, это не шутка. Мы выходим и только играем. Сегодня, естественно, раскатки не было, и вообще не всегда они бывают – смотря во сколько матч начинается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Динамо» прервало двухматчевую серию поражений. Эта победа стала лишь второй за последние семь матчей московской команды. В следующем матче московское «Динамо» примет на своём льду магнитогорский «Металлург» 1 ноября.
- 30 октября 2022
-
16:18
-
16:12
-
16:02
-
15:54
-
15:51
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:22
-
13:56
-
13:23
-
12:42
-
12:03
-
11:54
-
11:34
-
11:05
-
10:33
-
09:59
-
09:30
-
09:28
-
08:54
-
08:27
-
08:13
-
07:46
-
07:45
-
07:24
-
07:06
-
07:04
-
07:00
-
06:42
-
06:39
-
06:30
-
06:21
-
06:14
-
05:50