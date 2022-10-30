Кудашов: попросить назначать все матчи «Динамо» по выходным на 13 часов? Так уже попросили

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:2).

«Отличная игра с обилием моментов, с интересными комбинациями, с поддержкой болельщиков, с той атмосферой, которая сегодня была. Поэтому и довольны победой.

Нужно ли попросить руководство клуба назначать все домашние матчи по выходным на 13 часов, потому что так хорошо начинаем эти встречи? Так мы и так уже попросили. И это не шуточный ответ.

В чём секрет нашей команды, что физических сил в таком насыщенном графике хватает на весь матч? Мы вообще не тренируемся. Я серьёзно, это не шутка. Мы выходим и только играем. Сегодня, естественно, раскатки не было, и вообще не всегда они бывают – смотря во сколько матч начинается», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» прервало двухматчевую серию поражений. Эта победа стала лишь второй за последние семь матчей московской команды. В следующем матче московское «Динамо» примет на своём льду магнитогорский «Металлург» 1 ноября.