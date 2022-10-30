Защитник «Динамо» рассказал, как заработал удаление за игру одновременно двумя клюшками

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о победе над «Торпедо» (4:2) а также рассказал о своём удалении за игру двумя клюшками.

«Мы долгое время разбирали соперника. У них есть такая тенденция, что они не любят отбрасываться от шайбы, а хотят всё время играть через середину, поэтому сегодня старались накрывать их в центре, не давать времени развернуться и чтобы у них было меньше времени на принятие решений.

Забил сегодня первый гол за полтора года? Надо ещё разобраться в том, кто там забил. Был такой сумбур перед воротами, шайба отскочила к О’Деллу, хорошо, что он меня услышал и сбросил мне, а у меня было много времени и надо было только попасть. Кульбаков хорошо играл в Нижнем, хорошо играл сегодня. Наверное, для него игры с «Динамо» более принципиальны, чем для других.

Да, мы действительно обращали внимание на создание трафика перед его воротами. Мне кажется, что любому вратарю неприятно играть, когда есть трафик. Мы акцентировали внимание на том, что нужно его закрывать, потому что чистые броски он хорошо ловит и может поймать кураж, который нам нужно было как можно раньше прибить. Хорошо, что получилось в первом периоде и мы не дали ему сильно разыграться.

Удаление за игру двумя клюшками? Я просто взял клюшку Коновалова, хотел её ему подать, а в этот момент шайба пролетала мимо меня, и я по инерции ткнул её своей клюшкой. Так и заработал удаление», — сказал Готовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Московское «Динамо» после сегодняшней победы занимает второе место в Западной конференции КХЛ с 34 очками в активе.