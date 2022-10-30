Ларионов — о сроках восстановления Яна: здесь у докторов и у меня есть строгий протокол

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от московского «Динамо» (2:4) рассказал о сроках восстановления форварда нижегородцев Денниса Яна.

«Когда вернётся в строй Ян, получивший травму в предыдущем матче с «Динамо»? Вы понимаете, когда дело касается сотрясения, которое он получил в той игре, здесь у докторов и у меня лично есть строгий протокол. Плечо, нога, всё что угодно в теле – можно поспешить. Но когда речь идёт о голове, то здесь спешки быть не может, потому что мы слишком далеко от понимания головного мозга, особенно в нашем хоккее и нашей медицине.

Протокол такой, что семь дней – это минимум, который человек должен пропустить. А дальше уже будем смотреть. Я не доктор, но из своего опыта я говорю, что мы не будем форсировать. Точно так же было и с Коваленко. Коля просился играть, но я ему сказал: «Нет». Как бы команда ни нуждалась в игроке такого калибра, но мы не хотим жертвовать здоровьем игроков, тем более что это касается головного мозга», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.