«Трактор» с минимальным счётом одолел «Амур» дома
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В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал на своём льду «Амур». Победу с минимальным счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержали челябинцы.
В первом периоде команды не смогли отличиться.
Во втором периоде на девятой минуте счёт открыл форвард хозяев Максим Шабанов с передач Сергея Телегина и Артёма Блажиевского.
В третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб. После победы «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» замыкает таблицу Востока с 18 очками.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 октября 2022, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Шабанов (Телегин, Блажиевский) – 28:59 (5x5)
Следующий матч «Трактор» проведёт дома с «Адмиралом» 1 ноября (17:00 мск). Хабаровский «Амур» в этот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» (17:00 мск).
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