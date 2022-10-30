«Трактор» с минимальным счётом одолел «Амур» дома

В Челябинске завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Трактор» принимал на своём льду «Амур». Победу с минимальным счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) одержали челябинцы.

В первом периоде команды не смогли отличиться.

Во втором периоде на девятой минуте счёт открыл форвард хозяев Максим Шабанов с передач Сергея Телегина и Артёма Блажиевского.

В третьем периоде команды обошлись без заброшенных шайб. После победы «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» замыкает таблицу Востока с 18 очками.

Следующий матч «Трактор» проведёт дома с «Адмиралом» 1 ноября (17:00 мск). Хабаровский «Амур» в этот же день сыграет в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым» (17:00 мск).