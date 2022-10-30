«Ак Барс» заменил вратаря после двух пропущенных шайб в самом начале матча

В эти минуты в Казани проходит очередной матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимает «Нефтехимик». Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Начало встречи выдалось крайне неудачным для казанского клуба. На второй минуте матча счёт открыл защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников с передач Андрея Белозёрова и Андрея Чивилёва. Чуть более чем через минуту вторую шайбу гостей забросил форвард Энтони Камара.

После этого у «Ак Барса» состоялась замена вратаря. Вместо Тимура Билялова в игру вступил Амир Мифтахов.

Отметим, что в сегодняшнем матче по решению тренерского штаба отсутствует форвард казанцев Александр Радулов. «Ак Барс» проиграл девять из 10 последних матчей и расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.