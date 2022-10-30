Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Курдин: у Гусева нет проблем со здоровьем. Он готовится к сезону, будет играть в России

Курдин: у Гусева нет проблем со здоровьем. Он готовится к сезону, будет играть в России
Комментарии

Первый тренер Никиты Гусева известный специалист Геннадий Курдин опроверг информацию о том, что у хоккеиста существуют проблемы со здоровьем, сказав, что Никита активно готовится к сезону и в ближайшие дни определится со своим будущим.

«Буквально несколько часов назад говорил с Никитой по телефону и могу вас заверить, что никаких проблем со здоровьем у него нет. Он активно готовится к сезону и совсем скоро определится со своим будущим. Да, Никита долго не играл, но спортивную форму поддерживал постоянно. На днях он уже прошёл медицинскую комиссию КХЛ, получил доступ для выступления в лиге. Да, у него была мечта вернуться в НХЛ, но, раз это сделать не удалось, он будет радовать нас своей игрой в России», — сказал Курдин «Чемпионату».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Никита Гусев испытывает проблемы со здоровьем.

Новость по теме
Новиков: такие хоккеисты, как Гусев, нужны в КХЛ, они создают рисунок игры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022