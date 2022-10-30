Курдин: у Гусева нет проблем со здоровьем. Он готовится к сезону, будет играть в России

Первый тренер Никиты Гусева известный специалист Геннадий Курдин опроверг информацию о том, что у хоккеиста существуют проблемы со здоровьем, сказав, что Никита активно готовится к сезону и в ближайшие дни определится со своим будущим.

«Буквально несколько часов назад говорил с Никитой по телефону и могу вас заверить, что никаких проблем со здоровьем у него нет. Он активно готовится к сезону и совсем скоро определится со своим будущим. Да, Никита долго не играл, но спортивную форму поддерживал постоянно. На днях он уже прошёл медицинскую комиссию КХЛ, получил доступ для выступления в лиге. Да, у него была мечта вернуться в НХЛ, но, раз это сделать не удалось, он будет радовать нас своей игрой в России», — сказал Курдин «Чемпионату».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Никита Гусев испытывает проблемы со здоровьем.