Главный тренер «Трактора» Гатиятулин прокомментировал победу над «Амуром»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Амуром» (1:0) и рассказал, как идут тренировки голкипера челябинцев Алексея Мельничука.

«Сейчас в каждой игре важен результат. Рады победе. Непростой матч – четвёртая игра через день. Вернулись с выезда, дали ребятам возможность восстановиться. Всё равно где-то выглядели тяжеловато, не хватало движения. Тем не менее сыграли строго в обороне, дали минимум шансов сопернику, здорово подловили на контратаке, реализовали свой момент и победили.



Четвертый «сухарь» в этом сезоне у Ильи Проскурякова. Как ему удаётся в 35 лет давать такой результат? Илья – опытный игрок, много лет в хоккее, знает, что нужно для подготовки, плюс Георгий Гелашвили с ним занимается. У него индивидуальный график, даём возможность восстановиться. Он держит себя в тонусе – это залог побед.



Чем объясню отсутствие Никиты Тертышного? Есть моменты по функциональной подготовке. Дали возможность отдохнуть и подработать.



Сыграли сегодня в три пары защитников. Поэтому удалось избежать ошибок в обороне? У нас травмированы ребята, поэтому играли в три пары. Просили нападающих сыграть агрессивнее в атаке и помогать в обороне. Важен был результат, и мы его достигли.



Были мысли сегодня выпустить первым номером Алексея Мельничука? Мы провели тесты. Есть моменты по функциональной подготовке. Он готовится по индивидуальному графику. Будем смотреть, когда будет в форме. Знаем его уровень, но нужно подготовиться», — цитирует Гатиятулина сайт «Трактора».

После победы «Трактор» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 23 набранными очками.