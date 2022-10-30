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«Подерусь, как в старые добрые времена». Фатеев — о драке с игроком «Амура» Балдаевым

«Подерусь, как в старые добрые времена». Фатеев — о драке с игроком «Амура» Балдаевым
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Нападающий «Трактора» Егор Фатеев поделился впечатлениями о победе над «Амуром» (1:0) и рассказал о своей драке с игроком «Амура» Виктором Балдаевым.

«Хорошая, плотная, боевая игра. У нас было достаточно моментов, чтобы счёт был больше. Не хватило везения, где-то даже по пустым воротам не попадали. Сопернику надо было отыгрываться, он взвинтил темп. Но Илюха Проскуряков и пацаны в обороне хорошо сыграли, в меньшинстве выстояли, так что чётко сработали.

Драка с Балдаевым? Забрасывал шайбу, и он встретил меня. Я подумал: «Давай-ка подерусь, как в старые добрые времена». Кто победил, не мне судить. Больше стояли в схватке, конкретных ударов по лицу не было, побольше по шлему и в пустоту», — приводит слова Фатеева сайт КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

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